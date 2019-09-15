Директору Заворотнюк запретили комментировать состояние артистки

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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Зоворотнюк попала в реанимациюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не сможет давать комментарии о состоянии здоровья телезвезды.

«Мне запрещено», — сказал Христов в беседе с РБК.

Слухи о раке мозга у звезды сериала «Моя прекрасная няня» появились еще в конце августа. Тогда ее концертный директор Стас Христов уверял, что «с Настей все нормально». Он даже пообещал, что актриса сама выйдет на публику и расскажет о своем состоянии здоровья в эфире одного из федеральных телеканалов. Сейчас Заворотнюк — в реанимации. На фоне болезни ее частично парализовало.

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© Служба новостей «URA.RU»
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