На премии чиновникам, которых Путин обвинил в некомпетентности, выделили миллионы рублей

Власти Иркутска премируют чиновников, работу которых раскритиковал президент России Владимир Путин. На эти цели Заксобрание Иркутской области заложило в бюджет 336 миллионов рублей.
«Речь идет, в том числе, о муниципалитетах, у которых нет денег на поощрение своих сотрудников», — цитирует «Говорит Москва» вице-спикера парламента Александра Ведерникова, заявившего о премировании чиновников.
В начале сентября Владимир Путин отчитал и обвинил в некомпетентности главу города Нижнеудинска Александра Путова. Также глава государства раскритиковал чиновников Иркутской области за медленное обеспечение жильем людей из пострадавших от наводнения районов.
Минувшим летом в Иркутской области из-за продолжительных сильных дождей прошли две волны паводка. В результате наводнения в регионе погибли 25 человек, затопленными оказались 11 тысяч домов, пишет телеканал 360. Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что восстановление жилья и инфраструктуры Иркутской области обойдется в 40 миллиардов рублей, напоминает «Национальная служба новостей».