Семьи участников СВО освободили от госпошлин по искам о назначении пенсий

Семьи военнослужащих смогу не выплачивать госпошлины по потере кормильца, следует из документа
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Государственной думой принят закон, который освободит семьи участников СВО от госпошлин по искам о назначении пенсии по потере кормильца. Закон принят во втором и третьем чтениях.

«Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий освобождение родственников участников СВО от оплаты госпошлины при обращении с заявлениями в суд о назначении пенсии по потере кормильца», — указано в материале ТАСС. Сам закон вступит в силу со дня официального публикования.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий для нетрудоспособных граждан и участников СВО, а также о введении с 2026 года новой семейной выплаты для семей с низким доходом. Эти инициативы направлены на расширение мер поддержки семей и участников СВО, включая повышение пенсий и предоставление дополнительных социальных гарантий.

