Семьи участников СВО освободили от госпошлин по искам о назначении пенсий

Государственной думой принят закон, который освободит семьи участников СВО от госпошлин по искам о назначении пенсии по потере кормильца. Закон принят во втором и третьем чтениях.
«Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий освобождение родственников участников СВО от оплаты госпошлины при обращении с заявлениями в суд о назначении пенсии по потере кормильца», — указано в материале ТАСС. Сам закон вступит в силу со дня официального публикования.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий для нетрудоспособных граждан и участников СВО, а также о введении с 2026 года новой семейной выплаты для семей с низким доходом. Эти инициативы направлены на расширение мер поддержки семей и участников СВО, включая повышение пенсий и предоставление дополнительных социальных гарантий.
