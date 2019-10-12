Суд избрал меру пресечения убийце школьницы из Саратова

Подозреваемого заключили под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подозреваемому в убийстве девятилетней девочки в Саратовской области избрана мера пресечения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

«Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте ведомства.

Школьницу, пропавшую в Саратовской области, искали с 9 октября. Через три дня было обнаружено тело ребенка. Следственными органами было возбуждено дело по части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Позже полиция задержала 35-летнего ранее судимого местного жителя, напоминает Nation News. В ходе допроса мужчина рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства девочки.

Пропавшего ребенка искали сотни добровольцев. Когда появилась информация о том, что она мертва, люди вышли на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу для расправы. Позже отец подозреваемого заявил, что его сын заслуживает расстрела. Расследование уголовного дела продолжается.