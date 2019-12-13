13 декабря 2019

79-летней бабушке дали срок за выращивание мака «для булочек»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Коктебель, мак
На участке Александры Сироткиной росло 479 кустов макаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижегородской области 79-летнюю жительницу деревни Шадрино Александру Сироткину приговорили к условному сроку. На ее участке росло 479 кустов мака.

«Я козам даю, оставляю немного для посыпки булочек», — рассказала бабушка журналистам программы «Кстати» на телеканале «Че». Соседка осужденной сказала, что мак растет у всех в деревне как сорняк.

Как сообщила заместитель прокурора Ковернинского района Юлия Замятина, наказание за культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере предусматривает до восьми лет лишения свободы, но с учетом преклонного возраста и состояния здоровья женщине назначили восемь месяцев лишения свободы условно с исправительным сроком в шесть месяцев.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в огороде 64-летнего жителя Перми правоохранители обнаружили 467 кустов того же растения. Мужчина заявил, что мак вырос случайно — семена якобы были завезены с купленным грунтом. Пермяка осудили на год условно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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