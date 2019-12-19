«Адские санкции» США грозят России катастрофой

Новые американские санкции могут серьезно подорвать российскую экономику Фото: unsplash.com

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые антироссийские санкции, одобренные комитетом сенатом США, могут нанести серьезный удар по российской нефтяной сфере. Правда, далеко не факт, что данные ограничительные меры вступят в силу. Такое мнение высказал журналист Александр Коляндр, ранее работавших во влиятельных западных изданиях «Би-би-си» и The Wall Street Journal.

«Что нужно понимать про санкции. Их одобрил только комитет по иностранным делам Сената, из недр которого он и появился. Эти санкции из ада, действительно, адовые, включают, например запрет на Новый долг и большие ограничения инвестиций в нефтянку. В этом смысле принятый законопроект DASKA страшнее, чем другой подобный акт (DETER), включающий санкции при условии вмешательства в будущем в выборы», — написал он в своем канале в Telegram.

Правда, далеко не все американские политики готовы добиваться окончательного принятия столь жестких санкций против РФ. «Однако, я не думаю пока, что данные санкции будут приняты Сенатом. Лидер большинства и главные республиканцы замотали даже условные санкции, прикрученные к оборонному бюджету. Закон можно просто не ставить на голосование или передать его в другой комитет, например банковский, который его остановит. При этом более мягкие санкции, я думаю, будут пытаться пробить, и шансы там гораздо выше», — добавил журналист.

Ранее в комитете по иностранным делам Сената США одобрили законопроект, по которому против России могут ввести новые ограничения — их также называют «санкции из ада». Законопроект требует от американского президента призвать «руководство России вернуть Крым под контроль Украины и призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины», напоминает RT.