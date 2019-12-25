Глава ВТБ Костин впервые прокомментировал расследование ФБК против себя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Президент правления ВТБ заявил о том, что может ответить на расследование ФБКФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава ВТБ Андрей Костин не исключает возможности ответных действий на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнес-джетах, принадлежавших офшору банка. Об этом заявил сам банкир.

«Какие-то действия предприму, наверное. Понимаете, это его [Алексея Навального, основателя ФБК] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. <…> Бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать», — заявил Костин, отвечая на вопрос журналиста Русской службы Би-би-си на встрече в Кремле. В среду президент России Владимир Путин принимает там представителей российского бизнеса. Костин также подчеркнул, что больше не будет комментировать данное расследование.

Ранее пресс-служба «ВТБ лизинг» прокомментировала расследование ФБК. В заявлении компании говорилось о том, что самолеты бизнес-авиации, принадлежавшие «ВТБ Лизингу», были проданы сторонним организациям в 2017 году из-за ожидаемого увеличения санкционных рисков.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...