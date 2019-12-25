Глава ВТБ Костин впервые прокомментировал расследование ФБК против себя

Глава ВТБ Андрей Костин не исключает возможности ответных действий на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнес-джетах, принадлежавших офшору банка. Об этом заявил сам банкир.
«Какие-то действия предприму, наверное. Понимаете, это его [Алексея Навального, основателя ФБК] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. <…> Бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать», — заявил Костин, отвечая на вопрос журналиста Русской службы Би-би-си на встрече в Кремле. В среду президент России Владимир Путин принимает там представителей российского бизнеса. Костин также подчеркнул, что больше не будет комментировать данное расследование.
Ранее пресс-служба «ВТБ лизинг» прокомментировала расследование ФБК. В заявлении компании говорилось о том, что самолеты бизнес-авиации, принадлежавшие «ВТБ Лизингу», были проданы сторонним организациям в 2017 году из-за ожидаемого увеличения санкционных рисков.