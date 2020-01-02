01 января 2020

Украинский журналист назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Украинский журналист раскритиковал Владимира Зеленского после его новогоднего обращенияФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинский журналист Остап Дроздов оскорбительно высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за его новогоднего обращения к жителям страны. Ведущий политического ток-шоу на своей странице в Facebook назвал украинского лидера «отрыжкой советской эпохи» и «врагом государства».

«Он концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», — приводит РИА «Новости» перевод слов Дроздова.

Ранее, как напоминает RT, Зеленский в своем новогоднем обращении к нации призвал украинцев к объединению, отметив, что в 2020 году Украина должна вернуть свои территории и людей. Быть единой страной каждый день, по словам главы государства, должно стать национальной идеей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...