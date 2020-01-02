Украинский журналист назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский журналист Остап Дроздов оскорбительно высказался в адрес президента страны Владимира Зеленского из-за его новогоднего обращения к жителям страны. Ведущий политического ток-шоу на своей странице в Facebook назвал украинского лидера «отрыжкой советской эпохи» и «врагом государства».
«Он концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», — приводит РИА «Новости» перевод слов Дроздова.
Ранее, как напоминает RT, Зеленский в своем новогоднем обращении к нации призвал украинцев к объединению, отметив, что в 2020 году Украина должна вернуть свои территории и людей. Быть единой страной каждый день, по словам главы государства, должно стать национальной идеей.