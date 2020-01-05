Пьяный полицейский на служебной машине сбил троих пешеходов в Крыму

В Крыму пьяный начальник отдела участковых уполномоченных полиции сбил троих человек на пешеходном переходе. Один из пострадавших скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.
«26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в сообщении. Отмечается, что один из пострадавших скончался в больнице, другим диагностированы травмы различной степени тяжести. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МВД. Сейчас правоохранительные органы начали проверку. По ее итогам, полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание. Кроме того, мерам дисциплинарной ответственности будут подвергнуты его непосредственные руководители.