Медведев разрабатывал собственную реформу политической системы в стране

Дмитрий Медведев хотел, чтобы президент возглавил правительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ушедший в отставку премьер-министр Дмитрий Медведев планировал провести в стране политическую реформу. В частности, он готовил план по слиянию президентской и исполнительной власти.

По задумке Медведева, президент должен был возглавить исполнительную власть в стране, пишет « Коммерсант ». «В этой схеме президент, как в США, является де-факто главой исполнительной власти», — отмечает издание.

15 января после оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин и Медведев поговорили с глазу на глаз, после чего глава кабмина заявил, что правительство само уходит в отставку. Путин отставку Медведева и всего правительства принял. Сразу же было решено, что новым премьером станет глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Вместе с тем Владимир Путин попросил министров до формирования нового состава правительства исполнять обязанности в полном объеме.