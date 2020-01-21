Bloomberg: Силуанов может потерять позиции в правительстве Мишустина

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XIX съезд всероссийской политической партии
Силуанов может остаться в правительстве РФФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового кабмина Михаила Мишустина. Однако он лишится статуса первого вице-премьера, пишет Bloomberg.

«Силуанов руководил Минфином и был зампредом правительства в период ужесточения налогово-бюджетной политики, — пишет издание. — Это помогло сырьевой отрасли России снизить зависимость от санкций США и колебаний цен на нефть». В агентстве добавили, что данные изменения принесли 16 млрд долларов в экономику страны.

Ранее в СМИ сообщалось, что новым вице-премьером страны может стать нынешний помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов. Также выдвигалось предположение, что и. о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин перейдет на место Белоусова, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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