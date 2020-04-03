Экс-полпреда в ПФО Бабича выдвинули в совет директоров «Шереметьево»

Михаила Бабича ждет новая ответственная работа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, который ранее был полпредом в Приволжском федеральном округе, выдвинут правительством РФ в состав совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ). Обновленный список членов совета опубликован на портале правовой информации.

«Бабич заменил в составе совета директоров заместителя главы Росимущества Ильи Петрова», — пишет «Интерфакс».

Кроме Бабича, правительство РФ предложило ввести в совет директоров «Шереметьево» руководителя Росавиации Александра Нерадько (вместо Александра Юрчика, который в марте 2020 года оставил должность заместителя министра транспорта РФ), главу Росимущества Вадима Яковенко и начальника департамента АНО «Аналитический центр при правительстве РФ» Любовь Нисенбойм. Двое последних — действующие члены совета.

Всего в совет директоров МАШ входят девять человек, в том числе представители основного собственника аэропорта — ООО «Шереметьево холдинг» (Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько, Роман Зиновьев, Алексей Смагин, гендиректор МАШ Михаил Василенко).

Михаил Бабич был полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе с декабря 2011-го по август 2018 года. В августе 2018 года был назначен послом РФ в Белоруссии. 17 июня 2019-го назначен на пост замминистра экономического развития России. В сентябре того же года стал первым замминистра.