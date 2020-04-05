В Кремле рассказали о дистанционной работе Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Владимир Путин регулярно проходит тест на коронавирусФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин может проработать дистанционно из-за пандемии коронавируса еще минимум неделю. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше», — сообщил он. Песков отметил, что все, кто работает с президентом постоянно тестируются на коронавирус. Кроме того, сам Путин также регулярно это делает.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что переход на дистанционную работу главы государства никак не связан с заражением коронавирусом главврача больницы в Коммунарке. Песков объяснил, что этот случай только показывает, что наилучшей мерой предосторожности является сокращение физического контакта. Кстати, сам пресс-секретарь отвечал на вопросы в программе также дистанционно.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...