В Кремле рассказали о дистанционной работе Путина

Президент России Владимир Путин может проработать дистанционно из-за пандемии коронавируса еще минимум неделю. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше», — сообщил он. Песков отметил, что все, кто работает с президентом постоянно тестируются на коронавирус. Кроме того, сам Путин также регулярно это делает.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что переход на дистанционную работу главы государства никак не связан с заражением коронавирусом главврача больницы в Коммунарке. Песков объяснил, что этот случай только показывает, что наилучшей мерой предосторожности является сокращение физического контакта. Кстати, сам пресс-секретарь отвечал на вопросы в программе также дистанционно.
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