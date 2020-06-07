07 июня 2020

Главный раввин России заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, берл лазар
Сейчас Берл Лазар находится под наблюдением врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. Сейчас состояние его здоровья не вызывает особых опасений.

«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — рассказал РБК его пресс-секретарь Гершон Коган. По его словам, Лазара госпитализировали в четверг, 4 июня, после онлайн-конференции.

Берлу Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году. В пандемию коронавируса Лазар призывал евреев присоединяться к волонтерской работе и помочь людям, которые в этом нуждаются, напоминает «Коммерсант». Также он поддерживал закрытие синагог и называл приоритетом здоровье людей.

На сегодняшний день коронавирус диагностирован у более 467 тысяч россиян, напоминает VSE42.ru. Ранее в Минздраве РФ заявили, что Россия пережила выход на плато и в ряде регионов уже прослеживается уменьшение числа заболевших за сутки. Однако наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения. Поэтому придерживаться рекомендаций Минздрава следует всем россиянам без исключения.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...