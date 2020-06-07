Главный раввин России заболел коронавирусом

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На сегодняшний день коронавирус диагностирован у более 467 тысяч россиян, напоминает VSE42.ru . Ранее в Минздраве РФ заявили, что Россия пережила выход на плато и в ряде регионов уже прослеживается уменьшение числа заболевших за сутки. Однако наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения. Поэтому придерживаться рекомендаций Минздрава следует всем россиянам без исключения.

Берлу Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году. В пандемию коронавируса Лазар призывал евреев присоединяться к волонтерской работе и помочь людям, которые в этом нуждаются, напоминает « Коммерсант ». Также он поддерживал закрытие синагог и называл приоритетом здоровье людей.

«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — рассказал РБК его пресс-секретарь Гершон Коган. По его словам, Лазара госпитализировали в четверг, 4 июня, после онлайн-конференции.

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. Сейчас состояние его здоровья не вызывает особых опасений.

Сейчас Берл Лазар находится под наблюдением врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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