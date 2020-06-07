Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом. Сейчас состояние его здоровья не вызывает особых опасений.
«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей», — рассказал РБК его пресс-секретарь Гершон Коган. По его словам, Лазара госпитализировали в четверг, 4 июня, после онлайн-конференции.
Берлу Лазару 56 лет. Он был избран главным раввином России по версии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в 1999 году. В пандемию коронавируса Лазар призывал евреев присоединяться к волонтерской работе и помочь людям, которые в этом нуждаются, напоминает «
На сегодняшний день коронавирус диагностирован у более 467 тысяч россиян, напоминает VSE42.ru. Ранее в Минздраве РФ заявили, что Россия пережила выход на плато и в ряде регионов уже прослеживается уменьшение числа заболевших за сутки. Однако наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения. Поэтому придерживаться рекомендаций Минздрава следует всем россиянам без исключения.
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