Самозанятые получили 8,5 миллиарда рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть подскочили до максимума с начала марта после небольших изменений в сделке ОПЕК+. Было решено продлить старое соглашение по добычи на 9,7 млн баррелей в сутки вместо того чтобы с июля ослабить ограничение до 7,7 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла до 42,49 доллара за баррель (+0,45%). Американская нефть WTI с поставкой в июле стоит 39,84 доллара за баррель (+0,73%).

Российская валюта укрепилась вслед за нефтью. Доллар подешевел на 45 копеек до 68,7 рублей. Евро торгуется по 77,56 рубля. (-82 копейки).

Что происходит в России

В правительстве России хотят ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний. Потолок годовых доходов могут установить на уровне трех годовых зарплат премьер-министра, то есть не более 30 млн рублей в год. Известно, что «Роснефть» (глава Игорь Сечин) в 2019 году выделила на выплаты правлению 3,57 млрд рублей. «Газпром» (глава Алексей Миллер) выплатил топ-менеджерам 1,5 млрд рублей, ОАО РЖД — 2,7 млрд рублей, «Аэрофлот» — 2,1 млрд рублей.

Фермерские хозяйства и другие представители малого и среднего бизнеса будут снижать затраты на производство продукции, что может привести к потере качества. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин полагает, что продукты будут быстрее портиться и станут опасными для здоровья. Сами фермеры жалуются на недостаток доступных кормов и удорожание их основных компонентов — сои и соевого шрота. Федеральная антимонопольная служба считает, что проблему решит упрощение ввоза в Россию сырья с ГМО.

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым . Деньги получили более 700 тыс. человек.

Работодатели будут отдавать предпочтение россиянам, а не мигрантам при найме на квалифицированную работу. Сейчас такая возможность обсуждаете в правительстве.

Спрос на жилье во многих регионах России почти вернулся к докризисному уровню . Большую роль в этом сыграла программа ипотеки с господдержкой под 6,5 процента. За расширение программы выступают финансовые организации и Центробанк.

Что происходит в мире

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подняла цены на поставки нефти в июле для Азии. Цены вырастут приблизительно на 5,6 — 7,3 доллара за баррель.

В Саудовской Аравии не намерены снижать объемы импорта вооружений , несмотря на кризис. Власти королевства готовы экономить на всем, кроме этого.

Футбольный клуб «Барселона» продолжает прорабатывать варианты выхода из кризиса в связи с тяжелой экономической ситуацией. Оклады футболистов могут снизиться на 70% за последнюю неделю мая и на 50% — за две первые недели июля.

Прогнозы и мнения экспертов

Половина россиян находится под угрозой увольнения. Эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС назвали наиболее уязвимыми работников транспорта и связи, сферы услуг, торговли, общественного питания, туризма, спорта. культуры и развлечений — это порядка 63% работающих граждан страны.

Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+ . Но он опасается давать долгосрочные прогнозы из-за непредсказуемости рынка.

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