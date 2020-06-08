Собчак показала подписчикам «танец свободы». ВИДЕО

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Бизнес-форум
Ксения Собчак отметила свое появление в TikTok «танцем свободы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая и журналист Ксения Собчак поделилась в социальных сетях «танцем свободы». По ее словам, своеобразный танец посвящен всем ее подписчикам.

«Ну что после программы CommentOut я пустилась во все тяжкие и завела себе Тикток. Всем вам посвящаю этот танец свободы!», — написала она под опубликованной видеозаписью.

Ранее Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео в поддержку протестующих в США, чем вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков. На видеозаписи на черный экран наложена песня группы «Запрещенные барабанщики» — «Убили негра».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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