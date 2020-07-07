В России хотят изменить водительские права

Документ хотят привести в соответствие с международными нормами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Необходимо уточнить перечень сведений в паспорте транспортного средства, форме свидетельства о его регистрации и в образец водительского удостоверения. С таким предложением выступило МВД России.

«Планируется привести эти документы в соответствие с российским законодательством и нормами международного права», — приводит РИА «Новости» комментарий пресс-службы ведомства. Например, водительское удостоверение хотят дополнить надписью DRIVING LICENCE (водительские права). В свидетельстве о регистрации авто должны быть указаны сведения о мощности двигателя.

Также в МВД хотят внести изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов. Помимо этого, проект приказа дополняют требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу 1 ноября 2020 года. В них указан порядок оформления паспорта взамен утраченного, если автомобиль раньше не стоял на государственном учете. Сейчас проект приказа проходит оценку регулирующего воздействия на едином портале для размещения правовой информации.

В конце июня Минздрав РФ отложил тестирование на алкоголь и наркотики россиян, у которых закончился срок действия водительских прав или которые только сдают на них, передает телеканал 360. В ведомстве хотели ввести новое правило с 1 июля 2020 года, но в итоге перенесли инициативу на 1 января 2021 года.

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