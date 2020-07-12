Анита Цой рассказала о самом тревожном симптоме COVID

Во время болезни Аниту Цой накрывали психологические атаки Instagram/Анита Цой

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус атакует все системы по очереди, особенно — психику. Об этом рассказала перенесшая COVID певица Анита Цой.

«Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар […]Мозг раздваивается и ты не можешь здраво мыслить», — цитирует Цой «Московский Комсомолец».

По словам певицы, в какой-то момент она перестала ориентироваться во времени и пространстве. Цой не понимала, где она находится и какие лекарства нужно принимать. Певица убеждена: без помощи врачей она бы не справилась. Когда ее забрали в больницу, у нее внезапно начался приступ клаустрафобии. Цой открыла все окна, ей было нестерпимо тяжело дышать и хотелось на улицу. Но отделение было расположено на шестом этаже, и ей стало страшно подходить к окну. «Я закрыла окна обратно, сидела мокрая, как полевая мышь, обливаясь потом», — вспоминает певица. Когда она рассказала о психологическом состоянии лечащему врачу, он отметил, что это обычное течение болезни, просто об этом «не очень принято» говорить.

В конце июня популярную российскую певицу Аниту Цой срочно доставили в одну из московских больниц. У артистки выявили коронавирусную инфекцию, сообщает «Царьград». Близкие Аниты Цой недоумевали, где она могла заразиться — по их словам, певица строго соблюдала самоизоляцию и не игнорировала меры персональной защиты. Во время болезни Цой опубликовала в Instagram видео из больничной палаты, где проходила лечение. Она рассказала, что не могла обходиться без кислорода.

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