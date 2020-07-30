Легкоатлетов из России могут лишить международных соревнований

Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключит Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из состава организации, если до 15 августа российская сторона не выплатит штраф в размере пяти миллионов долларов. Об этом говорится на сайте World Athletics.
«World Athletics принял сегодня решение исключить ВФЛА из числа членов World Athletics, если она не выплатит пять миллионов долларов», — говорится в сообщении. Кроме того, российская сторона должна выплатить затраты международной организации в размере 1,31 млн долларов.
Министр спорта в РФ Олег Матицын заявил, что решение World Athletics выглядит конструктивным, передает ТАСС. Он подчеркнул, что сумма будет выплачена своевременно.
Ранее совет международной легкоатлетической ассоциации принял решение оштрафовать Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил. Половину этой суммы ВФЛА обязана выплатить незамедлительно. Оставшаяся часть считается «условным штрафом», напоминает «Национальная служба новостей».
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