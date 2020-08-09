Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди на выборах провокацией

Занимать кабинки для голосования на полчаса — это организованная провокация, рассказала Лидия Ермошина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Очереди у избирательных участков на выборах президента Белоруссии вызваны провокациями. Такое мнение высказала глава республиканской ЦИК Лидия Ермошина.

Она считает, что оппозиционеры во время голосования слишком долго задерживаются в кабинках для голосования. «Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит», — цитирует БелТА Ермошину. По ее словам, из-за этого около избирательных участков в Белоруссии собираются большие очереди. Она считает, что такое поведение на выборах — это организованная провокация.

Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. В стране открыты 5723 участков для голосования, а также открыты 44 участка за рубежом. В день выборов в стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров. Неизвестные задержали журналистов и оператора российского телеканала «Дождь».

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