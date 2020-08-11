Россиян заверили в безопасности вакцины от коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что уверен в безопасности вакцины от коронавируса, разработанной Национальном исследовательском центре Гамалеи, и готов ввести ее себе и своим близким.
«Я достаточно уверен (в безопасности вакцины), чтобы ввести её себе самому, моей жене, моим пожилым родителям», — приводит RT слова Дмитриева. Он также напомнил, что НИЦ Гамалеи ранее выпустил очень эффективные вакцины от лихорадки Эбола и вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
При этом, по словам главы РФПИ, коронавирус похож по структуре на вирус MERS, поэтому в России уже существует научная база для борьбы с COVID-19. Преимущество российской вакцины заключается в том, что она предусматривает две прививки, что позволит обеспечить более сильную иммунную реакцию организма. К тому же, добавил Дмитриев, врачи будут наблюдать за теми, кто решится на вакцину в ближайшие несколько месяцев.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что утром 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина он коронавируса. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что препарат был запатентован еще два месяца назад.
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