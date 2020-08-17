Московские учителя в среднем получают 51,6 тысячи рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Менее 31 тысячи рублей составила средняя зарплата учителей в России. Такие данные приводят специалисты аналитического центра «Авито Работа» по итогам II квартала 2020 года.

«Согласно ежеквартальным исследованиям центра, образование стабильно оказывается одной из самых низкооплачиваемых сфер», — пишет газета «Известия», ссылаясь на результаты исследования. Самые высокие зарплаты получают учителя из Москвы. В среднем они зарабатывают 51,6 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге — 35,1 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 29,8 тысячи рублей.

В пятерку лидеров попали педагоги из Казани со средней зарплатой в 29 тысяч рублей и Перми — 27,2 тысячи рублей. Самые низкие зарплаты среди учителей по России оказались в Воронеже (в среднем 21,7 тысячи рублей), Новосибирске (21,1 тысячи рублей) и Волгограде (20,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что базовый оклад учителей могут повысить с 30% до 70%. С такой инициативой выступил комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, напоминает «Национальная служба новостей». По мнению сопредседателя профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, предлагаемые поправки в Трудовой кодекс не помогут исправить ситуацию с переработками и нехваткой кадров, пишет RT.

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