Зарплаты врачей и учителей будут рассчитываться по-новому

В случае принятия закона, детским тренера и врачам не придется перерабатывать Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Оклад учителей, врачей и работников культуры должен составлять не 70% зарплаты. С таким заявлением на совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников выступил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По мнению политика, новая мера позволит избежать манипуляций с исполнением майских указов президента РФ Владимира Путина, касающихся оплаты труда.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. Чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально „насильно“ заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам „навешивают“ дополнительные дежурства», — сказал Андрей Турчак.

В ЕР предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников, а также создать единый перечень компенсационных и стимулирующих выплат — чтобы соотношение базовой и стимулирующей части зарплаты было 70% на 30%, соответственно. В новой системе выполнение показателей майских указов будет рассчитываться из одной ставки — это ограничит вынужденные переработки.

Кроме того, партия предлагает установить предельный уровень соотношения размеров зарплат руководства бюджетных организаций и доходов остальных работников. «Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат», — уверен Турчак.

Законопроект направлен для обсуждения в субъекты РФ. «Наш регион с нетерпением ждет принятия нового закона. По нашим оценкам, средняя нагрузка учителя, тренера, педагога дополнительного образования превышает 1,5 ставки», — прокомментировала инициативу президент федерации фигурного катания Курганской области Лариса Соколова. «Сегодня в муниципальных спортивных школах у начинающих тренеров невысокие зарплаты. Поэтому молодых специалистов, в особенности мужчин, среди тренеров мало», — объяснил необходимость изменений законодательства директор спортивной школы «Росток» в Екатеринбурге Александр Курелюк.

Свердловский тренер Александр Курелюк ждет изменений системы оплаты труда Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

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