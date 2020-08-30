Власти Германии получили запрос от РФ по делу Навального

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный впал в кому Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

В Минюсте ФРГ подтвердили, что получили от России запрос о правовой помощи в связи с делом блогера Алексея Навального. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

«Представитель федерального министерства юстиции подтвердил изданию, что запрос о правовой помощи был получен из России в четверг. Данный запрос был направлен Генпрокуратурой России», — передает газета.

Как уточняет портал, речь идет о передаче анализов и предварительных диагнозов. Если запрос будет одобрен, генпрокуратура Берлина будет нести ответственность за следствие.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что обратилась в ФРГ с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. Навального доставили 20 августа в больницу в Омске после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, сообщает агентство Nation News. Спустя два дня блогера в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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