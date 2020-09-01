Олигарх Дерипаска стал почетным профессором МГУ

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Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
Дерипаска финансировал волонтерский центр и клинику в МГУ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил звание почетного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Награду Дерипаске вручил ректор МГУ Виктор Садовничий, церемония прошла 1 сентября во время торжественной лекции в День первокурсника», — пишет «Коммерсант». Садовничий напомнил, что Дерипаска финансировал волонтерский центр в университете, а в клинике МГУ благодаря олигарху появилась новая техника.

Дерипаска спонсировал МГУ через фонд «Вольное дело». Университет с марта получил более 42 млн рублей в виде поддержки во время пандемии COVID-19. Ранее бизнесмен рассказал, что из-за введения карантина в Москве ослабло управления страной, передает RT. Он предлагал создавать «резервные пункты» управления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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