Олигарх Дерипаска стал почетным профессором МГУ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил звание почетного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Награду Дерипаске вручил ректор МГУ Виктор Садовничий, церемония прошла 1 сентября во время торжественной лекции в День первокурсника», — пишет «
Дерипаска спонсировал МГУ через фонд «Вольное дело». Университет с марта получил более 42 млн рублей в виде поддержки во время пандемии COVID-19. Ранее бизнесмен рассказал, что из-за введения карантина в Москве ослабло управления страной, передает RT. Он предлагал создавать «резервные пункты» управления.
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