В Кремле ответили, будет ли введен новый карантин

В Кремле не обсуждают введение жестких ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Такие обсуждения не ходят, потому что заблаговременно в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии», — сказал Песков во время конференц-колла. Представитель Кремля отметил, что первые ограничительные меры предпринимались в координации с правительственным штабом по борьбе с COVID-19 и президентом страны. Он подчеркнул, что в Кремле более гибко относятся к росту заболеваемости коронавирусом.
За последние сутки в России зафиксировали 5 762 случая коронавируса. Это на 92 больше, чем было 16 сентября. За все время эпидемии COVID-19 был диагностирован в РФ 1 085 281 раз, пишет RNS.
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