Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала наследника. Снимок опубликован в ее Instagram.
На фото малыш сидит к камере спиной, демонстрируя осенний наряд. «Вагаша идет гулять. Ждет, пока мать наконец соберется. Судя по тому, что повернулся ко мне спиной, то ждет давно», — подписала снимок Брухунова.
Некоторые подписчики удивились, почему Брухунова скрывает лицо малыша, хотя все его уже видели на странице Петросяна. В день своего 75-летия артист поделился снимком наследника, тем самым впервые подтвердив факт пополнения в семье.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями Петросян разводился со своей четвертой женой юмористкой Еленой Степаненко, сообщает телеканал 360.
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