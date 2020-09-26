26 сентября 2020

Молодая супруга Петросяна показала сына. ФОТО

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Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Жена Евгения Петросяна привыкает к новой жизни с ребенком Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала наследника. Снимок опубликован в ее Instagram.

На фото малыш сидит к камере спиной, демонстрируя осенний наряд. «Вагаша идет гулять. Ждет, пока мать наконец соберется. Судя по тому, что повернулся ко мне спиной, то ждет давно», — подписала снимок Брухунова.

Некоторые подписчики удивились, почему Брухунова скрывает лицо малыша, хотя все его уже видели на странице Петросяна. В день своего 75-летия артист поделился снимком наследника, тем самым впервые подтвердив факт пополнения в семье.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями Петросян разводился со своей четвертой женой юмористкой Еленой Степаненко, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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