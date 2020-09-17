Татьяна Брухунова впервые в своем профиле в Instagram выложила фотографию сына от Евгения Петросяна. Также супруга юмориста поделилась с подписчиками радостями материнства.
«Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я — мама!» — написала 31-летняя жена Петросяна в социальной сети. Брухунова также поблагодарила тех, кто догадывался о ее беременности, но «не подал вида или деликатно смолчал». Молодая мать также призналась, что-то время было для нее непростое, но «бесконечно счастливое». Сам Петросян тоже публиковал первое фото своего сына.
На днях Брухунова окончательно перестала скрывать свой брак с 75-летним Петросяном, передает
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