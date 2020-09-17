Сам Петросян поделился фотографией сына за день до супруги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Татьяна Брухунова впервые в своем профиле в Instagram выложила фотографию сына от Евгения Петросяна. Также супруга юмориста поделилась с подписчиками радостями материнства.

«Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я — мама!» — написала 31-летняя жена Петросяна в социальной сети. Брухунова также поблагодарила тех, кто догадывался о ее беременности, но «не подал вида или деликатно смолчал». Молодая мать также призналась, что-то время было для нее непростое, но «бесконечно счастливое». Сам Петросян тоже публиковал первое фото своего сына.

На днях Брухунова окончательно перестала скрывать свой брак с 75-летним Петросяном, передает Life . Пара тайно расписалась в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями Петросян разводился со своей четвертой женой юмористкой Еленой Степаненко, сообщает телеканал 360.