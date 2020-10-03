Премьер Украины предупредил об отмене пенсий через 15 лет

Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет, сказал Денис Шмыгаль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уже через 15 лет на Украине могут прекратить выплачивать пенсии, поскольку у государства не будет на это денег. Об этом студентам Львовского политехнического университета сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Выступление главы правительства во Львове состоялось 25 сентября. Во время беседы политик, ссылаясь на демографическую ситуацию, заявил, что вскоре на налоги одного работающего украинца придется содержать двух пенсионеров.

«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам», — приводит издание «Украина.ру» слова Шмыгаля. При таком сценарии развития событий государство сможет платить только «небольшую социальную пенсию», но проблему, говорит премьер, поможет решить создание накопительной системы.