05 октября 2020

Беларуси грозит вооруженное восстание. Протест подстегнет бывшая республика СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Протесты в Бишкеке могут повлиять на протестующих в Беларуси Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Беспорядки в Киргизии могут послужить примером для Белоруссии и привести к трансформации мирных протестов в республике в полноценные боестолкновения с силовиками. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Дмитрий Болкунец.

«Вариант радикализации протеста в Белоруссии, особенно после Бишкека, когда люди штурмом берут административные здания, вполне возможен», — считает Болкунец. По его словам, у белорусской оппозиции в настоящее время нет лидера. Поэтому, в случае обострения ситуации в стране, силовикам будет сложно остановить неорганизованную толпу.

Политолог не исключил также, что в Белоруссии могут организоваться стихийные партизанские движения. В этом случае в республике начнутся массовые поджигания домов и автомобилей, принадлежащих органам власти.

Мирные протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа этого года. На улицы белорусских городов вышли тысячи протестующих граждан, заявивших, что победа действующего главы государства Александра Лукашенко была сфальсифицирована.

Накануне стало известно о столкновениях в Киргизии. После прошедших в стране парламентских выборов представители более 10 политических партий штурмом взяли здание парламента страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...