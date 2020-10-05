Беспорядки в Киргизии могут послужить примером для Белоруссии и привести к трансформации мирных протестов в республике в полноценные боестолкновения с силовиками. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Дмитрий Болкунец.
«Вариант радикализации протеста в Белоруссии, особенно после Бишкека, когда люди штурмом берут административные здания, вполне возможен», — считает Болкунец. По его словам, у белорусской оппозиции в настоящее время нет лидера. Поэтому, в случае обострения ситуации в стране, силовикам будет сложно остановить неорганизованную толпу.
Политолог не исключил также, что в Белоруссии могут организоваться стихийные партизанские движения. В этом случае в республике начнутся массовые поджигания домов и автомобилей, принадлежащих органам власти.
Мирные протесты в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа этого года. На улицы белорусских городов вышли тысячи протестующих граждан, заявивших, что победа действующего главы государства Александра Лукашенко была сфальсифицирована.
Накануне стало известно о столкновениях в Киргизии. После прошедших в стране парламентских выборов представители более 10 политических партий штурмом взяли здание парламента страны.
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