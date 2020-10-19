Ученый: вакцинация от коронавируса создает короткий иммунитет

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Вакцина поможет лишь на несколько месяцев, объяснил вирусолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции может быть очень коротким. Об этом в беседе с URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

«Ни про одну вакцину, а их сейчас будут создавать десятками, мы заранее не знаем, какая из них окажется насколько длительной», — считает Чепурнов. Соответственно, необходимо создавать и проверять все большее количество вакцин, созданных по разным конструкциям.

«Раз собственный иммунитет короткий, значит, и иммунитет, создаваемый вакциной, может быть достаточно коротким», — обосновал свое мнение ученый. По его словам, этот вопрос становится критически важным, потому что собственный иммунитет в среднем держится полгода.

Ранее сообщалось, что новая вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», безопаснее, чем «Спутник V». Это связано с тем, что вакцина неживая. Тем временем ученые из Крымского университета имени Вернадского разрабатывают уже четвертую российскую вакцину от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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