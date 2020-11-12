Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о введении санкций в отношении чиновников Германии и Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подписан указ о миротворческом контингенте в Карабахе — Россия ввела санкции против двух европейских стран — в Москве продлено дистанционное обучение — новый учебный год может начаться на месяц позже — власти продолжат поддержку бизнеса. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 ноября — в обзоре URA.RU:

Президент РФ подписал указ о миротворческом контингенте в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о поддержании мира в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно документу, на территории непризнанной республики будут присутствовать российские миротворческие силы.

Помимо личного состава территорию Карабаха будут контролировать российские вертолеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В тоже время российские военные в Нагорном Карабахе смогут взаимодействовать с турецкими миротворцами, если они прибудут на территорию республики.

Россия ввела санкции против Германии и Франции

Россия ввела санкции в отношении высокопоставленных граждан Германии и Франции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также глава МИДа заявил, что отравляющее вещество могло попасть в организм Навального в Германии или во время транспортировки в клинику Шарите.

ВОЗ будет рекомендовать российскую вакцину от COVID

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» будет рекомендовать Всемирная организация здравоохранения, в том случае, если препарат будет соответствовать определенным критериям. Об этом заявил представитель ВОЗ.

В Москве продлено дистанционное обучение

Дистанционное обучение в Москве будет продлено на неопределенный срок. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также глава столицы отменил новогодние массовые мероприятия.

Однако, по мнению зампреда комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадия Онищенко, в школах России нельзя массово вводить онлайн-обучение.

Кремль не поддержал идею Памфиловой о школьных каникулах

Идея главы ЦИК Эллы Памфиловой совместить в апреле 2021 года все выборы со школьными каникулами не была поддержана в Кремле. Об этом сообщил источник в администрации президента.

Госдума рассмотрит законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября

В Госдуму внесли законопроект, который даст право регионам России переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.

Также главам регионов РФ посоветовали решать на местах, какие ограничения они будут вводить, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Заслуженные учителя РФ Евгений Ямбург и Александр Снегуров в разговоре с URA.RU выступили против этой инициативы и заявили, что такая мера непременно скажется на качестве обучения.

Правительство поддержит бизнес

Налоговые каникулы будут продлены для предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса. Такое постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Подросткам разрешать водить автомобиль

МВД хочет разрешить 17-летним россиянам управлять автомобилем, но только в том случае, если в транспортном средстве будет находиться взрослый.

Россия открывает границы с Кипром

С 22 ноября «Аэрофлот» возобновляет авиасообщение с Кипром. Рейсы будут производиться по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака.