Самое важное в России и в мире на 12 ноября. РФ ввела санкции из-за Навального, учебный год хотят перенести, в Москве продляют дистанционное обучение

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о введении санкций в отношении чиновников Германии и Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подписан указ о миротворческом контингенте в Карабахе — Россия ввела санкции против двух европейских стран — в Москве продлено дистанционное обучение — новый учебный год может начаться на месяц позже — власти продолжат поддержку бизнеса. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 ноября — в обзоре URA.RU:

Президент РФ подписал указ о миротворческом контингенте в Карабахе

Россия ввела санкции против Германии и Франции

ВОЗ будет рекомендовать российскую вакцину от COVID

В Москве продлено дистанционное обучение

Кремль не поддержал идею Памфиловой о школьных каникулах

  • Идея главы ЦИК Эллы Памфиловой совместить в апреле 2021 года все выборы со школьными каникулами не была поддержана в Кремле. Об этом сообщил источник в администрации президента.

Госдума рассмотрит законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября

  • В Госдуму внесли законопроект, который даст право регионам России переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября.
  • Также главам регионов РФ посоветовали решать на местах, какие ограничения они будут вводить, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
  • Заслуженные учителя РФ Евгений Ямбург и Александр Снегуров в разговоре с URA.RU выступили против этой инициативы и заявили, что такая мера непременно скажется на качестве обучения.

Правительство поддержит бизнес

  • Налоговые каникулы будут продлены для предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса. Такое постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Подросткам разрешать водить автомобиль

Россия открывает границы с Кипром

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