«Каста» выпустила клип о пытках белорусских силовиков. Видео

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Концерт группы КАСТА. Екатеринбург 2.12.16, каста
Изначально песня посвящалась протестам в России Фото: Дарья Попова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Группа «Каста» выпустила клип про пытки в белорусских изоляторах временного содержания. Главным героем и одновременно антагонистом клипа, предположительно, является один из начальников такого учреждения.

В клипе на трек «Выходи гулять» ведется повествование от лица сотрудника, предположительно, изолятора временного содержания. Название трека является отсылкой к протестным акциям жителей Белоруссии, начавшимся после президентских выборов, и ответу на них со стороны силовиков.

Музыкальная композиция была записана в 2019 году и изначально касалась протестов в России. Однако после президентских выборов в Белоруссии она получила новые коннотации.

Трек вошел в новый альбом «Касты» под названием «Об изъяне понятно». Сам альбом вышел в декабре прошлого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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