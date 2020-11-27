Группа «Каста» выпустила клип про пытки в белорусских изоляторах временного содержания. Главным героем и одновременно антагонистом клипа, предположительно, является один из начальников такого учреждения.
В клипе на трек «Выходи гулять» ведется повествование от лица сотрудника, предположительно, изолятора временного содержания. Название трека является отсылкой к протестным акциям жителей Белоруссии, начавшимся после президентских выборов, и ответу на них со стороны силовиков.
Музыкальная композиция была записана в 2019 году и изначально касалась протестов в России. Однако после президентских выборов в Белоруссии она получила новые коннотации.
Трек вошел в новый альбом «Касты» под названием «Об изъяне понятно». Сам альбом вышел в декабре прошлого года.
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