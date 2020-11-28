28 ноября 2020

В Петербурге проверят жалобы на концерт Басты из-за коронавируса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт
Пользователи соцсетей пожаловались на нарушение дистанции на концерте Басты в Петербурге Фото: Владимир Андреев
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в социальных сетях на концерт Василия Вакуленко (Басты), где якобы не соблюдались коронавирусные ограничения. В частности, социальная дистанция. Об этом журналистам рассказали в комитете.

«Согласование [концерта] проводилось в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи», — приводит РИА «Новости» сообщение комитета.

Там также добавили, что необходимым требованием на концертах является наличие у зрителей масок и замер температуры при входе. Социальная дистанция в общих зонах (фойе, кассы, гардероб) регулируется с использованием разметки, в зале «шахматная» рассадка не предусмотрена. «По фактам публикации в социальных сетях фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушение действующих правил организации культурных мероприятий специалистами комитета будет проведена дополнительная проверка», — добавили в комитете. Сам Вакуленко, в свою очередь, поблагодарил на своей странице в Instagram зрителей за понимание и соблюдение правил безопасности. Концерт проходил в Ледовом дворце.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...