Комитет по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в социальных сетях на концерт Василия Вакуленко (Басты), где якобы не соблюдались коронавирусные ограничения. В частности, социальная дистанция. Об этом журналистам рассказали в комитете.
«Согласование [концерта] проводилось в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи», — приводит РИА «Новости» сообщение комитета.
Там также добавили, что необходимым требованием на концертах является наличие у зрителей масок и замер температуры при входе. Социальная дистанция в общих зонах (фойе, кассы, гардероб) регулируется с использованием разметки, в зале «шахматная» рассадка не предусмотрена. «По фактам публикации в социальных сетях фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушение действующих правил организации культурных мероприятий специалистами комитета будет проведена дополнительная проверка», — добавили в комитете. Сам Вакуленко, в свою очередь, поблагодарил на своей странице в Instagram зрителей за понимание и соблюдение правил безопасности. Концерт проходил в Ледовом дворце.
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