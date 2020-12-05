Ученые выдвинули новую версию происхождения Луны

Образование Луны могло произойти 4,5 миллиарда лет назад в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейя. Британские ученые опубликовали новую версию возникновения естественного спутника Земли в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Исследователи считают, что Луна состоит из обломков, возникших после столкновения Земли с планетой Тейя, которая могла иметь схожий с Марсом размер. Они смоделировали два сценария появления спутника нашей планеты. «Тейя перед столкновением могла вращаться вокруг своей оси. А могла и не вращаться. Если Тейя не вращалась, масса Луны была бы на 20% меньше, чем есть на самом деле», — считают исследователи.
Как пишет РИА «Новости», результаты изыскания ученых не являются окончательными доказательствами происхождения Луны, однако они могут представлять многообещающий этап в понимании того, как мог образовывался спутник Земли.
Ранее ученые подтвердили, что на поверхности Луны есть вода. Они подсчитали, что суммарно на Луне порядка 40 тысяч квадратных километров могут быть покрыты льдом. А температуры в этих областях доходят до минус 180 градусов Цельсия, напоминает телеканал 360.
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