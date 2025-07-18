Медведев пообещал новые проблемы Украине и Евросоюзу после пакета санкций

Новые санкции не окажут влияния на позицию Москвы, как и предыдущие семнадцать пакетов. А удары по объектам Украины будут наноситься с возрастающей силой. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущим семнадцати», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что российская экономика выдержит очередные санкции.
Медведев также заявил о намерении продолжать военные действия против Украины, в том числе наносить удары по объектам на ее территории с возрастающей интенсивностью. В своем заявлении политик отметил необходимость дальнейшего дистанцирования России от стран ЕС, особенно от государств, которые, по его мнению, занимают наиболее жесткую антироссийскую позицию.
Медведев подверг критике не только страны Балтии, Польшу и Великобританию, но и Францию с Германией. Он выразил мнение, что современные европейские лидеры руководствуются историческими амбициями, сравнив их с режимами прошлого века. Политик предостерег Европу от дальнейшего обострения отношений с Россией, напомнив о негативных последствиях подобных решений в истории.
В завершение своего выступления Медведев прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «ударе по сердцу военной машины России». По его мнению, европейские политики не до конца понимают, как устроена российская экономика и оборона.
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