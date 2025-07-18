Минобороны: ПВО РФ сбили 14 украинских беспилотников

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ПВО РФ сбили десяток украинских беспилотников
ПВО РФ сбили десяток украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 12:05 мск до 13:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. На территории Калужской области были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов, в Московском регионе — три, а по одному дрону сбили в Брянской и Орловской областях.

За ночь на 18 июля над территорией РФ уничтожили 73 украинских БПЛА. После, с 11:00 до 12:00 по московскому времени, были сбиты БПЛА в четырех регионах страны. Дроны ВСУ были ликвидированы над территориями Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской областей. 

В результате атаки ВСУ пострадал боец подразделения «Орлан» в Белгородской области. Он получил тяжелые ранения.

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В период с 12:05 мск до 13:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. На территории Калужской области были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов, в Московском регионе — три, а по одному дрону сбили в Брянской и Орловской областях. За ночь на 18 июля над территорией РФ уничтожили 73 украинских БПЛА. После, с 11:00 до 12:00 по московскому времени, были сбиты БПЛА в четырех регионах страны. Дроны ВСУ были ликвидированы над территориями Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской областей.  В результате атаки ВСУ пострадал боец подразделения «Орлан» в Белгородской области. Он получил тяжелые ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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