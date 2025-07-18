Минобороны: ПВО РФ сбили 14 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В период с 12:05 мск до 13:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. На территории Калужской области были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов, в Московском регионе — три, а по одному дрону сбили в Брянской и Орловской областях.
За ночь на 18 июля над территорией РФ уничтожили 73 украинских БПЛА. После, с 11:00 до 12:00 по московскому времени, были сбиты БПЛА в четырех регионах страны. Дроны ВСУ были ликвидированы над территориями Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
В результате атаки ВСУ пострадал боец подразделения «Орлан» в Белгородской области. Он получил тяжелые ранения.
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