Медиаэксперты: ролик с убийством в Армавире изменит интернет в РФ

Необходимо обязать социальные сети контролировать контент, который появляется в интернете. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Такое заявление он сделал после появления новости о жителе Армавира, который убил свою девушку и выложил кадры с ее телом в соцсети.
«Мы в Общественной Палате выступали за принятие так называемого закона об информационных посредниках. Противоправный контент должен быть заблокирован до публикации», — рассказал Малькевич. По его словам, социальные сети должны отвечать за публикацию запрещенных материалов.
Малькевич подчеркнул, что информация о контенте, связанном с убийствами и экстремизмом, должна сразу же передаваться в правоохранительные органы. Пользователи соцсетей не должны иметь возможности распространять такие материалы, уверен он.
В России около миллиона детей находятся в сообществах, связанных с шок-контентом, заявила URA.RU член Общественной Палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. «Особенно это касается групп на иностранных платформах, таких, как YouTube», — отметила она. Она подчеркнула, что социальные сети, которые не контролируют публикуемый контент, должны облагаться штрафами. По ее словам, такой политики придерживаются некоторые страны Евросоюза.
Ранее сообщалось, что житель Армавира из ревности убил свою девушку и ее младшего брата. После этого он записал видеообращение на фоне окровавленного тела убитой и отправил ролик в социальные сети.
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