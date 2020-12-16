Финансист назвал безопасную альтернативу банковским вкладам

Наиболее консервативный вариант — короткие или среднесрочные ОФЗ, считает финансист Фото: Анна Майорова © URA.RU

Альтернативой банковским вкладам может стать вложение денег в короткие и среднесрочные облигации федерального займа (ОФЗ). Такой совет журналистам дал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По его словам, такие вложения являются самым консервативным вариантом. «Наиболее консервативный вариант — короткие или среднесрочные ОФЗ, доходность по ним составляет примерно 5%. Немного, но всё равно уже чуть выше, чем по депозитам», — рассказал финансист агентству «Прайм».

Еще одним хорошим инструментом являются паевые инвестиционные фонды. В данной области большой контроль со стороны регулятора, поэтому инвестору стоит просто выбрать выгодный ему по уровню риска класс активов и приобрести паи фондов. Эксперт также добавил, что можно выделить ещё один инструмент со льготой от государства, которая освобождает всю прибыль либо увеличивает доходность — это индивидуальный инвестиционный счёт. На него можно покупать как самостоятельно ценные бумаги, так и готовые продукты.

По итогам октября годовые темпы прироста вкладов физлиц замедлились до минимальных за последние два года. За последний год депозиты граждан уменьшились на 8,5 миллиардов долларов. Интерес к рублевым вкладам начал пропадать после понижения ЦБ ключевой ставки сразу на 1 п. п. и последующего в июле еще на 25 б. п. Ее уровень в 4,25% едва покрывал инфляцию, а порой, когда она замедлялась, выходил на отрицательные значения. Россияне предпочитают инвестировать деньги в ипотеку вместо депозитов, пишет агентство Nation News. В таком случае, депозит используется в качестве первоначального взноса, а процентную ставку заменяет доход от сдачи квартиры, уточняет « Федеральное агентство новостей ».