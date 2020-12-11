Россияне массово забирают деньги из банков

По итогам октября годовые темпы прироста вкладов физлиц замедлились до минимальных за последние два года. За последний год депозиты граждан уменьшились на 8,5 миллиардов долларов, рассказал журналистам председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
«За последние 12 месяцев они (вклады) оскудели на 8,5 миллиардов долларов. Уже начиная с марта у вкладчиков появилась возможность зафиксировать прибыль из-за изменения валютных курсов, которая оказалась в разы выше фактически обнулившихся процентных ставок, чем они начали активно пользоваться», — объяснил эксперт агентству «Прайм».
По мнению Дорофеева, интерес к рублевым вкладам начал пропадать после понижения ЦБ ключевой ставки сразу на 1 п. п. и последующего в июле еще на 25 б. п. Ее уровень в 4,25% едва покрывал инфляцию, а порой, когда она замедлялась, выходил на отрицательные значения. «Сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банках (4,44%) едва перекрывает инфляцию, при этом в октябре она опускалась еще ниже до 4,33%, однако уменьшение профицита ликвидности в банковском секторе привело к ее небольшому росту», — сказал эксперт. Близкие к историческим минимумам процентные ставки по депозитам сохранятся весь следующий год, считает финансист.
На этом фоне граждане начали интересоваться не только недвижимостью, но и фондовым рынком. За год количество россиян, пользующихся услугами брокеров, увеличилось вдвое и достигло нового максимума — 7,6 миллионов человек. По итогам третьего квартала 2020 года объем клиентских активов на брокерском обслуживании достиг 12,7 триллионов рублей против прошлогодних 10 триллионов рублей.
Россияне предпочитают инвестировать деньги в ипотеку вместо депозитов, пишет агентство Nation News. В таком случае, депозит используется в качестве первоначального взноса, а процентную ставку заменяет доход от сдачи квартиры, уточняет «
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