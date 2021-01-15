Ульяна Добровская показала себя на страницах мужского журнала Фото: Instagram-аккаунт Ульяны Добровской
Дочь актрисы Ренаты Литвиновой, модель Ульяна Добровская приняла участие в съемках для мужского журнала Maxim. Пользователи соцсетей высмеяли фотографии девушки.
В анонсе номера, на обложке, которого оказалась Добровская предстает частично обнаженной. Издание в своем Instagram называет ее начинающей актрисой, но уже опытной дочерью Литвиновой.
Maxim показал фото полуобнаженной дочери Литвиновой
Instagram
В социальных сетях обратили внимание на то, что модель не выглядит на свои 19 лет и практически всегда запечатлена с открытым ртом. Кто-то обвинил журнал в том, что раньше девушке на обложке были красивее.
В комментариях к фотографиям заметили, что Добровская выглядит старше своих лет
Instagram
Кто-то решил, что на ообложке журнала запечатлена 54-летняя артистка Татьяна Овсиенко
Instagram
Пользователей Instagram удивила мимика модели
Instagram
Некоторые считают, что раньше в Maxim снимались девушке красивее
Instagram
Некоторые пользователи Instagram высмеяли девушку за такие фотографии. Они уверены, что она не способна на большие успехи.
Кто-то задумался о нравственных ценностях, глядя на опубликованные фото
Instagram
В соцсетях решили, что дочь Литвиновой не способна ни на что кроме подобных фотосессий
Instagram
Некоторые заявили, что удивились бы, если бы у Добровской было престижное образование
Instagram
Досталось и происхождению Добровской. В соцсетях вспомнили о дружбе Литвиновой с певицей Земфирой.
В соцсетях успели посмеяться над родителями Добровской
Instagram
Нашлись и те кто оценил фотографии. В Instagram буквально засыпали их восхищенными эмодзи.
Без восхищенных комментариев в адрес модели не обошлось
Instagram
Ульяна родилась от второго мужа Литвиновой бизнесмена Леонида Добровского, напоминает «Федеральное агентство новостей. Она успела принять участие в съемках для журналов СОБАКА.RU, Vogue Russia и для рекламы аромата Yves Saint Laurent (YSL). Добровская получала образование в элитных зарубежных школах, знает несколько иностранных языков и сейчас продолжает учиться в Королевской академии изящных искусств Антверпен в Бельгии. Когда она снималась для Vogue вместе с матерью, Литвинова сорвала процесс. Причиной тому стал неосторожный звукооператор, не удержавший микрофон.