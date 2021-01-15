Ульяна Добровская показала себя на страницах мужского журнала Фото: Instagram-аккаунт Ульяны Добровской

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой, модель Ульяна Добровская приняла участие в съемках для мужского журнала Maxim. Пользователи соцсетей высмеяли фотографии девушки.

В анонсе номера, на обложке, которого оказалась Добровская предстает частично обнаженной. Издание в своем Instagram называет ее начинающей актрисой, но уже опытной дочерью Литвиновой.

Maxim показал фото полуобнаженной дочери Литвиновой Instagram

В социальных сетях обратили внимание на то, что модель не выглядит на свои 19 лет и практически всегда запечатлена с открытым ртом. Кто-то обвинил журнал в том, что раньше девушке на обложке были красивее.

В комментариях к фотографиям заметили, что Добровская выглядит старше своих лет Instagram

Кто-то решил, что на ообложке журнала запечатлена 54-летняя артистка Татьяна Овсиенко Instagram

Пользователей Instagram удивила мимика модели Instagram

Некоторые считают, что раньше в Maxim снимались девушке красивее Instagram

Некоторые пользователи Instagram высмеяли девушку за такие фотографии. Они уверены, что она не способна на большие успехи.

Кто-то задумался о нравственных ценностях, глядя на опубликованные фото Instagram

В соцсетях решили, что дочь Литвиновой не способна ни на что кроме подобных фотосессий Instagram

Некоторые заявили, что удивились бы, если бы у Добровской было престижное образование Instagram

Досталось и происхождению Добровской. В соцсетях вспомнили о дружбе Литвиновой с певицей Земфирой.

В соцсетях успели посмеяться над родителями Добровской Instagram

Нашлись и те кто оценил фотографии. В Instagram буквально засыпали их восхищенными эмодзи.

Без восхищенных комментариев в адрес модели не обошлось Instagram

Ульяна родилась от второго мужа Литвиновой бизнесмена Леонида Добровского, напоминает «Федеральное агентство новостей. Она успела принять участие в съемках для журналов СОБАКА.RU, Vogue Russia и для рекламы аромата Yves Saint Laurent (YSL). Добровская получала образование в элитных зарубежных школах, знает несколько иностранных языков и сейчас продолжает учиться в Королевской академии изящных искусств Антверпен в Бельгии. Когда она снималась для Vogue вместе с матерью, Литвинова сорвала процесс. Причиной тому стал неосторожный звукооператор, не удержавший микрофон.