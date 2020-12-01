Ренату Литвинову возмутил не удержавший микрофон звукооператор Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актриса Рената Литвинова сорвала съемки для модного журнала Vogue. Поводом послужил звукооператор, не удержавший микрофон.

Съемки для журнала проходили в формате интервью, на котором помимо Литвиновой находилась ее 19-летняя дочь Ульяна Добровская. Актрисам задавали одинаковые вопросы из серии «любимый герой в кино» и «куда бы вы отправились в совместный выходной?».

На вопросе «что такое красота» звукооператор не удержал нависающий над Литвиновой микрофон, на что та, продолжая отвечать на вопрос отметила, что красота для нее — «когда человек может удержать свою штучку в руках и когда у него присутствуют какие-то мускулы».

После этого актриса заявила, что у нее испортилось настроение. Съемки пришлось завершить. Предположительно, сам момент со звукооператором и реакция на него Литвиновой являлся постановкой.

Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская, по информации агентства «Дни.Ру» учится в городе Антверпен в Бельгии. В Россию она прилетела для съемок в фильме «Северный ветер», режиссером и сценаристом которого является ее мать.

Добровская родилась в браке Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским, сообщает «Пятый канал». Большую часть жизни девушка провела за границей, закончила элитную школу École des Roches во Франции.