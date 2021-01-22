Челябинск попал в число лидеров по росту цен на жилье в России

Цена за квадратный метр в челябинской новостройке в среднем выросла на 21% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Челябинск, Санкт-Петербург и Казань являются лидерами в списке российских городов с наибольшей динамикой роста цен на новостройки. Об этом сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. В рейтинг попали также Екатеринбург и Пермь.

«На первом месте в рейтинге Казань, здесь за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% — с 78 129 до 94 967 рублей», — цитирует ТАСС Зайцева. На второе место попал Санкт-Петербург, где средняя цена за квадратный метр в новостройке выросла на 19 673 рубля.

Челябинск в этом рейтинге оказался на третьем месте. Там цена за квадратный метр выросла на 21% — с 45 870 до 55 420 рублей. Также в рейтинг попали Екатеринбург и Пермь, где квадратный метр в новостройке подорожал на 9% и 11,4% соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки по ставке до 6,5% до конца 2021 года. Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев уверен, что цены на жилье растут из-за долгосрочного обесценивания рубля, передает «Национальная служба новостей».