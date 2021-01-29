Блогера-инвалида затравили за сексуальное видео с женой

Популярный блогер из Уфы Рустам Набиев, который остался без ног после обрушения казармы в Омске, опубликовал откровенное видео с женой. После этого на него обрушился шкал критики от подписчиков.
«Неприятное видео, вам с женой больше нечего показывать, видимо? Осталось только показать, как в туалет ходите. Я была лучшего мнения о вас. Какой-то нехороший отпечаток есть в вас, возможно, не самое счастливое детство. Все время пытаетесь что-то кому-то доказать. Неужели жене нравятся такие видео?». — написала подписчица akhmadullinarozaliia.
Нашлись и те, кто заметил неискренность со стороны жены Набиева. «Зачем заставлять её сниматься, видно же ей неприятно, все движения через силы, стиснув зубы», — заявил пользователь под ником lryvhik.
Многие также осудили блогера за то, что он, являясь мусульманином, публикует подобные видео. Однако были и те, кто поддержал Набиева и его жену. «Покажите мне, где в Коране написано, что любить нельзя?», — написал его подписчик flyurmuzik.
В сентябре прошлого года Рустам Набиев поднялся на гору Эльбрус, передает телеканал «360». Он забрался на горную вершину с помощью рук. Свой подъем блоггер посвятил жене и дочкам. По его словам, добиться покорения вершины он смог «титаническим трудом».
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