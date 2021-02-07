СМИ: убийца, зарезавший учителя в Воронеже, приехал из ЛНР

По неподтвержденной информации, убийцей может оказаться врач из ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Человек, жестоко расправившийся с учительницей математики в Воронеже, может быть выходцем из Луганской народной республики. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на силовиков.

Убийство учительницы произошло 2 февраля возле одного из воронежских кафе. Преступник нанес ей несколько ударов ножом в голову, шею и грудь. Перед смертью женщина говорила по телефону и успела прокричать, что ее убивают, сообщает « Царьград ». Вероятно, мотивом было ограбление, так как у нее пропала сумочка, телефон и золотой браслет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

«Предполагаемый убийца воронежской учительницы Натальи Тушинской Артем Селютин оказался 31-летним жителем Луганска», — пишут «Вести Воронеж». Данные об этом журналисты обнаружили на личной странице подозреваемого в соцсети.

Этот факт не подтвержден, мужчину пока не нашли. Тем не менее, в интернете уже появились фотографии предполагаемого преступника. Друзья Селютина подтвердили журналистам, что на фото именно он.

Из социальных сетей известно, что Селютин закончил факультет лечебного дела Луганского государственного медицинского университета. Он специализировался на травматологии и ортопедии. Во время военного конфликта в ЛНР мужчина был в рядах ополчения.