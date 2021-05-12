Милохин показал, как выглядел в детском доме

Даня Милохин выложил фото из детского дома Фото: instagram-аккаунт Дани Милохина

Блогер Даня Милохин выложил фото из детства, снятые в период, когда он жил в детском доме. Соответствующий пост он опубликовал в своем instagram-аккаунте.

Милохин выложил фото из детства, на которых он смеется и обнимается с друзьями из детского дома. Фанаты блогера обрадовались новым снимкам и поддержали кумира смайликами.

Также пользователи соцсети пошутили над образом блогера. Они посчитали, что Милохин в детстве выглядел смешно и мило.

Фото: Instagram Дани Милохина

Фото: instagram-аккаунт Дани Милохина

Фото: instagram-аккаунт Дани Милохина

Фото: instagram-аккаунт Дани Милохина

Милохин жил в детском доме до 13 лет. После этого его усыновили. Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов заявил, что действия Милохина должна проверить прокуратура. По словам чиновника, блогер нарушает законы РФ.