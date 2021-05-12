Риелтор назвал самые желанные для переезда города России

В тройку вошла Тюмень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чаще всего россияне хотят переехать в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Традиционно россияне из других регионов переезжают в Москву и Санкт-Петербург, а также в южные города. За последний год эти тренды усилились: спрос на жилье в столице за год вырос на 36%. Также в топе Санкт-Петербург (+31%) и Тюмень (+20%)», — заявил он в беседе с «Известиями». Хусаинов также отметил, что россияне стали чаще переезжать в Краснодар (за год спрос увеличился в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в 2 раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза).

При этом, по словам Хусаинова, сложнее всего сменить место жительства челябинцем. Для того, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Москве им потребуется продать 5,4 «однушки» в Челябинске, для покупки «однушки» в Санкт-Петербурге — 3,2, в Сочи — 1,9 и даже в рядом расположенных Уфе и Екатеринбурге — 1,7.

Ранее стало известно, что самые доступные для покупателей квартиры в новостройках продаются в Челябинске. Как подсчитали риэлторы, там купить однокомнатную квартиру можно за 48,7 средних по городу зарплат. На втором месте оказался Краснодар, на третьем — Сургут. Ханты-Мансийск занял четвертое место, Екатеринбург — восьмое, Пермь — девятое.