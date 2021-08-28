В КПРФ ответили на сообщения о зарубежных активах у кандидатов

В партии заверяют, что это необоснованные обвинения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

У кандидатов в Госдуму от КПРФ нет зарубежных активов. Об этом заявил пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко.

Ранее ассоциация молодых юристов попросила генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить деятельность кандидатов в Государственную думу от КПРФ. Согласно информации, опубликованной в журнале «Профиль», четыре кандидата от КПРФ, а именно Леонид Калашников, Сергей Левченко, Александр Тарнаев и Вадим Кумин, могут быть причастны к иностранным компаниям. Автор обращения полагает, что представители КПРФ «являются бенефициарами деятельности компаний, которые выводят деньги из российской юрисдикции в офшорную зону».

«Никаких зарубежных активов нет. Это абсолютно политтехнологический заказ через неких юристов», — сообщил Александр Ющенко РИА «Новости».

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко также прокомментировал эти обвинения. «Они там написали, когда я был депутатом седьмого созыва, я там чего-то скрывал. Если бы они внимательно посмотрели, они бы увидели, что я никогда не был депутатом Госдумы седьмого созыва», — рассказал он изданию. По его мнению, эта работа ведется специально перед выборами против самых сильных кандидатов.

Депутат Тарнаев решил написать открытое письмо против «этой клеветы», сообщил Ющенко. В письме Тарнаев отмечает, что все обвинения «высосаны из пальца», никаких фирм за границей, зарубежной недвижимости и банковских счетов у него нет.