Мишустин: рост цен на природный газ негативно отразится на России

Правительство РФ приняло меры по сдерживанию цен на газ, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рост стоимости природного газа на мировых рынках может сказаться на экономике России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что кабмин принял ряд мер, чтобы сдержать рост цен на топливо.

«Рост цен на природный газ вызвал негативные последствия на мировых рынках, что может транслироваться и на Россию. Чтобы избежать этого, Правительство по поручению Президента приняло ряд мер», — сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина. Стенограмма его выступления опубликована на официальном сайте правительства РФ.

Кабмин решил на полгода ограничить вывоз азотных — до 5,9 миллиона тонн, и сложных азотосодержащих удобрений — до 5,35 миллиона тонн. По словам Мишустина, цена газа занимают существенную часть в структуре их производства. Ограничение экспорта удобрений позволит избежать их дефицита на внутреннем рынке и повышения цен на продовольствие, сообщил премьер-министр.

Распределять объемы между экспортерами будет Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства. Мишустин уточнил, что соответствующе решения ранее обсуждались с бизнесом на площадке правительства РФ.

В начале ноября цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 11%. Это произошло на фоне остановки прокачки топлива по трубопроводу Ямал—Европа. После этого премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил за скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, это позволит остановить рост цен на топливо, передает телеканал 360.