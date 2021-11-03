Ректор президентского вуза защитился на 10 лет вперед. Фото

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, обучение, учеба, высшее образование, занятия, студенты
Каждому студенту вуза обещают индивидуальную траекторию обучения Фото:

Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину стратегию развития вуза до 2030 года. Программа, в частности, предусматривает масштабную трансформацию образовательных процессов.

«В основу программы положены сформулированные президентом национальные цели и стратегические инициативы правительства», — отметил Владимир Мау. Он уточнил, что в вузе сделают ставку на индивидуализацию. В данном случае, имеется ввиду не возможность выбора курсов и образовательных программ, а формирование индивидуальной траектории обучения для каждого студента.

С учетом этого, в РАНХиГС уже сформированы проекты, касающиеся стратегического развития. Они включают подготовку государственных и муниципальных служащих, бизнес-образование, консалтинг. В частности, РАНХиГС намерен совместно с «Ростелекомом» создать Национальный центр стратегического консалтига. Его будут использовать для экспертиз по вопросам энергетической политики и адаптации экономики к будущему «низкоуглеродному миру». Последнее особенно важно для российского правительства. Как писало URA.RU, тема развития водородной энергетики курируется вице-премьером РФ Александром Новаком — по словам источников агентства, он отчитывается о прогрессе ежемесячно премьеру Михаилу Мишустину.

Оценить результативность действий руководства РАНХиГС по указанным выше направлениям можно будет в ближайшее время. Дело в том, что сегодня бизнес-школа академии входит в топ-50 рейтинга Financial Times. В планах — войти в топ-20.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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